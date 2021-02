De NS bereidt zich voor op het voor aankomend weekend voorspelde winterweer. Zo staan de wegsleepdiensten voor gestrande treinen paraat en is het strooizout voor op de perrons bijgevuld. De draaiboeken zijn up-to-date, de voorraden zijn op peil en de medewerkers hebben de juiste instructies gehad, zo laat de NS weten.

Met de lage temperaturen en sneeuw in aantocht is het mogelijk dat de dienstregeling wordt aangepast. "We maken alternatieve plannen voor de dienstregeling, zowel landelijk als regionaal. Door de dienstregeling aan te passen, ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen", zegt programmamanager seizoensvoorbereidingen Lisette van Ooste.

Een besluit of de alternatieve dienstregeling dit weekend in gang wordt gezet, is nog niet genomen. Daarvoor wil zowel de NS als spoorwegbeheerder ProRail de laatste weerberichten afwachten.

Andere maatregelen, zoals het strooien van zout op stations, staan al wel op de planning. "We zorgen ervoor dat het perron, de looppaden en de toegangswegen sneeuwvrij zijn, zodat stations goed begaanbaar zijn voor onze reizigers", aldus het spoorwegbedrijf.

Ook worden treinen behandeld door anti-icinginstallaties. De onderkanten van de treinstellen worden met glycol ingespoten, zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen om aan treinen te hechten. "Zo wordt voorkomen dat brokken sneeuw en ijs tussen wissels vallen en daar vastvriezen."

Stevig winterweer op komst

Een groot deel van het land krijgt komend weekend te maken met stevig winterweer. In de nacht van zaterdag op zondag trekt een neerslaggebied over het land, waarbij op veel plaatsen een sneeuwlaag van 10 tot 20 centimeter komt te liggen, verwacht Weerplaza.

Volgende week breidt de vorst zich verder uit over het land en volgen een paar zeer koude dagen met temperaturen die overdag niet of nauwelijks boven de -5 graden uitkomen.