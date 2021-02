De verstekeling die donderdagmiddag werd aangetroffen in een wielkast van een vliegtuig op de luchthaven van Maastricht is vermoedelijk een zestienjarige Keniaanse jongen. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het redelijk goed volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

"Het blijft verbazingwekkend dat hij deze reis heeft kunnen maken en dat hij die overleefde", zegt de woordvoerder.

De jongen zat verstopt in het landingsgestel van een vliegtuig dat van Londen naar Maastricht Aachen Airport vloog. Hij werd na de landing van het voertuig ontdekt en naar het ziekenhuis gebracht met zware onderkoelingsverschijnselen.

De marechaussee doet onderzoek naar de exacte route van de jongen en onderzoekt of er sprake is van mensensmokkel. Mensen verstoppen zich soms in de ruimte van het landingsgestel om op die manier een ander land binnen te komen. Meestal overleven de verstekelingen deze reis niet door de kou, of vallen ze bij het opstijgen uit de wielkast.