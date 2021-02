Vrijdagochtend trekken wolkenvelden over het land en schijnt hier en daar de zon. De meeste bewolking is voor de noordwestelijke helft, waar bovendien ook kans is op een bui.

In de middag verandert het weerbeeld niet. In het noorden komt het kwik niet boven de 3 graden. De rest van het land krijgt te maken met temperaturen tussen de 8 en 12 graden.

's Avonds blijft de bewolking overheersen en kan de temperatuur zakken tot onder het vriespunt.

Zaterdag en zondag gaat het in het hele land sneeuwen. Rijkswaterstaat treft alvast voorbereidingen en heeft 350 sneeuwschuivers paraat om de snelwegen schoon te houden.

