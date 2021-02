Nederland krijgt komend weekend naar verwachting te maken met een flinke pak sneeuw. Lokaal kan volgens Weerplaza meer dan 20 centimeter vallen. Om de Rijkswegen sneeuwvrij te houden, heeft Rijkswaterstaat 350 sneeuwschuivers en 1.200 personeelsleden klaarstaan.

Ook beschikt Rijkswaterstaat over 546 strooiwagens, die uitgerust kunnen worden met een sneeuwschuiver. Volgens de dienst kunnen alle wagens bij elkaar binnen twee uur tijd alle snelwegen in Nederland afrijden. Inclusief op- en afritten en snelwegparkeerplaatsen gaat het om een totale afstand van zo'n 10.000 kilometer.

Om niet tegen verrassingen aan te lopen, roept Rijkswaterstaat weggebruikers op om het weerbericht en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Om te zien of in jouw regio al gestrooid is, houdt de dienst een eigen strooikaart bij.

Momenteel heeft Rijkswaterstaat 200 miljoen kilo strooizout op voorraad liggen. Dit gladheidseizoen - dat loopt van 1 oktober tot 1 mei - hebben de strooiwagens samen al ruim 52 miljoen kilo zout op de wegen gedeponeerd.

Vooral in het midden van het land veel sneeuw

Het begint naar verwachting in de loop van zaterdag te sneeuwen. De sneeuw blijft liggen doordat de temperatuur onder het vriespunt duikt . Vooral in het midden van het land valt veel sneeuw, aldus een woordvoerder van Weerplaza.

De weerdienst verwacht dat in een groot deel van Nederland 10 tot 15 centimeter sneeuw valt. "Lokaal verwachten we 20 centimeter, maar het zou mij niet verbazen als dat nog meer gaat zijn."

Doordat het in het zuiden van het land tot zondagmiddag grotendeels blijft regenen, kan het daar op sommige plaatsen erg glad zijn door een dikke ijslaag. Pas in de loop van zondag wordt het in het zuiden wat droger.