In een wielkast van een vliegtuig is donderdagmiddag op het vliegveld van Maastricht een verstekeling aangetroffen. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht, meldt Maastricht Aachen Airport (MAA).

Het toestel kwam uit Londen. Volgens 1Limburg was de man er slecht aan toe en moest een traumahelikopter ter plaatse komen.

Mensen verstoppen zich soms in de ruimten van het landingsgestel van een vliegtuig om op die manier een ander land binnen te komen.

Dat loopt vaak fataal af, omdat er op grote hoogten een gebrek aan zuurstof is. Ook zijn de temperaturen er extreem laag.