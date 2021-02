Een van de verdachten die in mei 2020 crimineel Omar Essalih zou hebben doodgeschoten in Amsterdam is in zijn cel afgeluisterd en zou uitspraken hebben gedaan die kunnen wijzen op zijn betrokkenheid als schutter. Dat is donderdag duidelijk geworden in de rechtbank van Amsterdam.

"Wollah, ik schoot hem", citeerde de officier van justitie verdachte Ismail el B. De 21-jarige was dinsdag voor het eerste aanwezig tijdens de tweede inleidende zitting.

Volgens de officier betekent dit vrij vertaald, "Ik zweer het, ik schoot op hem". Een uitspraak die de man zou hebben gedaan tegenover een celgenoot terwijl El B. zijn dossier van deze zaak doorbladerde.

Op de zitting liet de advocaat van El B., Felix Laros, weten dat zijn cliënt zich beroept op zijn zwijgrecht en pas een verklaring wil afleggen als het dossier compleet is. De raadsman liet wel weten dat El B. een PlayStation in zijn cel heeft en zijn uitspraak mogelijk daarmee te maken heeft.

Dood van Essalih mogelijk gevolg van ruzie

Advocaat van medeverdachte Noura O., Guy Weski, vroeg donderdag tevergeefs om schorsing van de voorlopige hechtenis van de twintigjarige vrouw. Volgens Weski is het in deze zaak nog maar de vraag of het hier gaat om een liquidatie dan wel moord en lijkt het eerder op een uit de hand gelopen ruzie.

"Zij kon van die spontane opwelling niet op de hoogte zijn geweest", verduidelijkte Weski die liet weten dat O. nog met een verklaring zal komen waarin zij alles uit zal leggen.

Dat ze meer weet, was wel af te leiden uit de opmerking dat "Omar daar niet was om appels te voorkomen", aldus O. Ook zij is afgeluisterd en in gesprek met een derde verdachte Mouad A. vraagt ze hem om een witte Dolce Gabbana-trui te laten verdwijnen. Op beelden van de avond van de moord is iemand in een witte trui te zien die de plaats delict ontvlucht.

Volgens Weski kan dit wel zo zijn, maar blijkt hier nog steeds niet uit dat O. iets wist van de plannen, als die er al waren, om Essalih dood te schieten.

Volgens de rechtbank zijn er nog voldoende redenen om beide verdachten vast te houden. De volgende inleidende zitting is op 22 april.