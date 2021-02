Het grootste deel van Nederland krijgt komend weekend te maken met stevig winterweer. Lokaal kan zelfs meer dan 20 centimeter sneeuw vallen, zegt Weerplaza donderdag tegen NU.nl.

Eerder deze week werd duidelijk dat er waarschijnlijk een staartje Russische kou op weg is naar Nederland. De weermodellen kwamen echter nog niet voor het grootste deel overeen, maar dat is nu wel het geval.

In de loop van zaterdag komt vanuit het zuiden een regengebied opzetten. Zodra de neerslagzone boven Nederland komt en verder naar het noorden trekt, gaat de regen over in sneeuw. Die blijft liggen doordat de temperatuur onder het vriespunt duikt.

Vooral in het midden van het land valt veel sneeuw, aldus een woordvoerder van Weerplaza. "Het is mogelijk dat er aan de randen van Nederland, zoals het noorden van Friesland en het zuiden van Limburg, weinig of geen sneeuw valt."

De weerdienst verwacht dat in een groot deel van Nederland 10 tot 15 centimeter sneeuw valt. "Lokaal verwachten we 20 centimeter, maar het zou mij niet verbazen als dat nog meer gaat zijn."

Doordat het in het zuiden van het land tot zondagmiddag grotendeels blijft regenen, kan het daar op sommige plaatsen erg glad zijn door een dikke ijslaag. Pas in de loop van zondag wordt het in het zuiden wat droger.

49 Weerbericht: Dit weekend sneeuw en ijzel

Schaatsen mogelijk, maar afhankelijk van lokale omstandigheden

Volgende week breidt de vorst zich verder uit over het land. Er volgen dan een aantal ijsdagen, waarop het de hele dag vriest.

Boven het sneeuwdek kan het ook streng gaan vriezen, en misschien komt het wel tot een regionale koudegolf, aldus Weerplaza. Bij een koudegolf komt het kwik vijf dagen lang niet boven het vriespunt uit.

Kan Nederland na het weekend dan massaal de schaatsen onderbinden? Dat hangt erg af van de lokale weersgesteldheid, aldus de woordvoerder. "Te veel sneeuw is niet gunstig voor het ijs. Het kan daarnaast ook hard waaien, dus ik verwacht een grillig beeld: de een is lekker aan het schaatsen, terwijl de andere schaatsliefhebber nog met vloeibaar water te maken heeft."