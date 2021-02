Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag celstraffen van ruim zes jaar geëist tegen twee mannen die het beoogde doel van een liquidatie ruim een jaar lang op geraffineerde wijze in de gaten hielden. De officier bestempelde dit in de rechtbank van Amsterdam als voorbereiding moord.

"Daar rijdt hij, daar is onze doekoe (geld, red.)", zegt verdachte Rosello van T. tegen zijn gesprekspartner, medeverdachte Patrick van M. J. Volgens de officier gaat het gesprek over crimineel Ahmet G.

Deze en meer opmerkingen zijn door de politie opgenomen dankzij afluisterapparatuur, geplaatst in de auto's waar de verdachten gebruik van maakten. Met deze voertuigen werd G. geschaduwd.

G. werd vorig jaar tot ruim twee jaar cel veroordeeld voor enkel witwassen toen hij in beeld kwam als opdrachtgever voor liquidaties.

De verdachten kenden het doelwit niet persoonlijk, maar in opdracht van een derde zouden zij G. sinds november 2018 ruim een jaar in de gaten hebben gehouden. Bewijs hiervoor zijn duizenden bij de verdachten aangetroffen foto's en beelden van onder meer de woning van G. in Amstelveen.

Ook mensen in omgeving in de gaten gehouden

Niet alleen G., maar ook mensen uit zijn omgeving zouden door de verdachten in de gaten zijn gehouden. Een van die personen is Hasan M., een goede vriend van G. Om de verdachten in de val te lokken, gebruikte de politie de Mercedes van M. als lokaas.

De politie plaatste het voertuig op een parkeerplaats van Schiphol en zagen dat de verdachten daar eveneens een auto parkeerden. Op de hoedenplank van hun auto stond een knuffel met in de neus een camera. De beelden waren volgens het OM live te bekijken en bedoeld om via M. bij G. uit te komen.

Alles samenvattend is er volgens het OM voldoende bewijs tegen beide mannen dat zij betrokken waren bij de voorbereiding van moord op G.

Tegen Van M. J. is zes jaar en tien maanden geëist, in het geval van Van T. een celstraf van zes jaar en zes maanden.

G. overleefde aanslag op zijn leven

Op het leven van G. vond in maart 2019 daadwerkelijk een aanslag plaats, maar het OM heeft onvoldoende bewijs dat Van T. en Van M. J. hierbij betrokken zijn geweest.

De verdachten zelf hebben in deze zaak geen verklaring afgelegd en beroepen zich op hun zwijgrecht. Hun advocaten komen maandag aan het woord. Zij trekken in twijfel of het hier daadwerkelijk gaat om een voorbereiding van een moord.