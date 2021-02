In de nacht van woensdag op donderdag trekken de buien weg richting Duitsland. Alleen in het uiterste noorden van Nederland kan in de ochtend nog een bui vallen.

Overdag wisselen wolkenvelden en de zon elkaar in het midden en zuiden van het land af. In het noorden is de bewolking dikker en is er opnieuw kans op wat regen.

De middagtemperatuur komt uit tussen de 8 en 10 graden. In de avond neemt de bewolking in het hele land toe en kan soms wat lichte regen vallen.

