De politie heeft 140 tips ontvangen in het onderzoek naar de dood van de 33-jarige Els Slurink in 1997, zo is dinsdagavond bekendgemaakt. In de afgelopen twee weken is een campagne opgezet in de hoop dat het publiek de rechercheurs kan leiden naar de persoon die de psycholoog in Groningen om het leven heeft gebracht.

Het ging volgens de politie om "bruikbare, concrete informatie en hele interessante aanknopingspunten". Ook hebben meerdere mensen namen van mogelijke betrokkenen genoemd. De politie zegt dankbaar te zijn voor alle informatie.

Eind vorige maand werd bekend dat agenten er inmiddels sterk rekening mee houden dat Slurink is omgebracht door een insluiper. De vrouw werd met één steek in het hart gedood. Haar buren hoorden in de nacht, voordat haar lichaam door collega's was aangetroffen, gestommel en geschreeuw.

De recherche dacht lange tijd dat de dader een persoonlijk motief had. Ze deed namelijk onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en een van de theorieën was dat ze is gedood door een van misbruik verdachte vader. Ongeveer een maand voor haar dood gooide iemand een putdeksel door haar raam.

Slurink kende dader mogelijk niet

Nu denkt de politie dat Slurink de dader mogelijk niet kende. Zo had ze geen gordijnen voor haar raam en is het dus mogelijk dat een inbreker spullen zag die hij "de moeite waard vond". Een seksueel motief wordt ook voor mogelijk gehouden.

"Een buurvrouw, die net als Els geen gordijnen had, heeft verklaard dat zij die bewuste avond met een deels ontbloot bovenlijf door haar huis liep", zo legt de politie uit. Het kan zijn dat de dader achterom is gelopen en zich heeft vergist in welk huis hij binnen wilde gaan.

Er is een beloning uit van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader(s).