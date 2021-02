Een bestuurder die had getankt zonder te betalen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag meermaals geprobeerd in te rijden op agenten tijdens zijn ontsnappingspoging. Op de A28 nabij Zeist probeerde de man met een snelheid van 120 kilometer per uur een politievoertuig te rammen, waarna hij op de A1 bij Apeldoorn opnieuw op politievoertuigen inreed.

De man kwam in het vizier van agenten nadat hij in Gouda was weggereden zonder te betalen. Hij negeerde meerdere stop- en volgtekens, terwijl hij met hoge snelheid probeerde aan agenten te ontkomen via de A12, A28 en A1.

Bij het inrijden op agenten op de laatstgenoemde snelweg verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarna hij tegen de vangrail crashte. De man is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

De politie verdenkt hem van meerdere pogingen tot doodslag. "De ellende die de verdachte met zijn handelen heeft veroorzaakt is enorm", aldus de politie. Het is niet duidelijk hoe de agenten eraan toe zijn en hoeveel schade is aangericht aan politievoertuigen.

Volgens de politie is de man inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Hij is direct overgeplaatst naar een cellencomplex.