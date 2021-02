Woensdag is het koud in het noorden, maar in de rest van het land lopen de temperaturen iets op. Het is bewolkt en regenachtig, met af en toe hevige buien.

Het is bewolkt en zo nu en dan valt er regen. In Groningen is het nog altijd vrij koud, toch loopt de temperatuur hier wel langzaam op. Elders is het tussen 5 en 9 graden.

In de nacht van dinsdag op woensdag blijft het voornamelijk droog, maar al vrij snel volgen nieuwe buien vanuit het zuiden. Het kan soms even flink plenzen. De zuid- tot zuidwestenwind voert zachte lucht aan, het wordt tussen 8 en 12 graden.

Donderdag is het ook zacht. Soms breekt de zon door en het blijft veelal droog.

