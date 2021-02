In de zaak die draait om het voorbereiden van de liquidatie van crimineel Ahmet G. duikt dinsdag in de rechtbank opnieuw een mogelijke link met de martelcontainers in Wouwse Plantage op. Op een laptop die van een van de verdachten zou zijn, staan bedragen die op een begroting duiden.

In de rechtbank van Amsterdam begon dinsdag de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 35-jarige Patrick van M. en de 46-jarige Rosselo van T.

Volgens justitie hebben ze gedurende een jaar hun beoogde slachtoffer G. in de gaten gehouden om hem te kunnen liquideren.

In het onderzoek zijn vele foto's en beelden van het beoogde slachtoffer en mensen uit zijn kennissenkring aangetroffen, mogelijk om via hen bij G. in de buurt te kunnen komen. Ook de verdachten zijn in de beelden te zien als ze bijvoorbeeld tijdens het observeren het standpunt van de camera veranderen.

De verdachten hebben geen uitleg gegeven. Ze beroepen zich op hun zwijgrecht als het gaat om de verdenking dat ze een liquidatie hebben voorbereid.

Kosten lijken te slaan op loods in Wouwse Plantage

Een opvallend detail is een document dat is aangetroffen op de laptop die aan Van M. zou toebehoren. De computer werd gevonden in de woning van zijn vriendin. De inhoud van het bestand lijkt los te staan van de eerder genoemde verdenking.

In het document dat onder de naam 'kosten PI' is opgeslagen, staan verschillende bedragen en omschrijvingen. "109.000 euro, auto's, schieten, ontvoeren" valt onder andere te lezen "Loon 2017-2019, 350.000 euro" en 55.000 euro aan benzine voor diezelfde periode, maar ook 13.200 euro voor een jaar loods via 'bolle'.

De bijnaam 'bolle' komt ook voor in het onderzoek naar martelcontainers en wordt toegeschreven aan Emilio B. Volgens getuigen is hij degene die bij de verdachten aanklopte voor de huur of koop van de in totaal zeven containers. Deze werden afgeleverd bij de loods in Wouwse Plantage.

Robin van O. kwam door dit onderzoek in beeld

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte eerder al bekend dat Robin van O., hoofdverdachte in de zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage, dankzij het onderzoek naar de vermeende plannen voor de moord op G. in beeld kwam.

Uit observatie bleek volgens de politie dat Van O. een ontmoeting had met Van M., die op dat moment een pruik met lange grijze haren droeg. De verdachte wil echter niet zeggen of hij Van O. kent en of hij hem in afgeluisterde gesprekken 'broer' heeft genoemd. Ook in dit geval is "zwijgrecht" steevast zijn antwoord.

Donderdag zal het OM de strafeis tegen Van T. en Van M. formuleren als het gaat om de vermeende voorbereiding van de liquidatie. Maandag komt de verdediging aan het woord.