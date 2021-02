Dinsdag komt vanuit het zuidwesten regen ons land binnen. In het noorden is er nog steeds kans op gladheid en kan er (natte) sneeuw vallen. Verder is het bewolkt.

In de ochtend breekt in Groningen even de zon door, maar verder is het bewolkt en gaat het al snel regenen. In het noordoosten valt in de middag (natte) sneeuw.

Het wordt 1 graad in Groningen tot lokaal 10 of 11 graden in het uiterste zuiden. In het zuiden wordt het in de middag wat droger, maar blijft er kans op een pittige bui.

Woensdag valt opnieuw enige tijd regen en is het een zachte winterdag.