Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft tot nu toe 35 meldingen van discriminatie door de Belastingdienst ontvangen. Na het vernietigende toeslagenrapport van de commissie-Van Dam werd de hulp van het CRM ingeschakeld.

Zo'n elf mensen hebben gevraagd om een oordeel in een zaak. Bij zo'n verzoek "behandelt het CRM de zaak in een openbare zitting en oordeelt of er sprake is geweest van discriminatie", meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van het vernietigende toeslagenrapport van de commissie-Van Dam, riep het kabinet de hulp van het College in. Niet alleen ging de Belastingdienst veel te ver in de jacht op fraudeurs, hierbij werden mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit extra streng gecontroleerd. Bovendien kregen sommige gedupeerde ouders te maken met discriminerende opmerkingen van Belastingdienst-ambtenaren.

"Het College zal in de loop van februari beginnen met de behandeling van de meldingen en verzoeken. Dit zal in eerste instantie gebeuren door ouders die een melding/verzoek hebben gedaan zonder veel toelichting, om nadere informatie te vragen", schrijft Van Huffelen in een voortgangsrapportage over de kinderopvangtoeslag. Omdat het CRM de verzoeken en meldingen moet afhandelen, wordt de komende twee jaar 300.000 euro per jaar uitgetrokken om meer mensen in dienst te nemen.

De demissionaire staatssecretaris probeert zoveel mogelijk gedupeerden ervan op de hoogte te brengen dat zij zich kunnen melden bij het CRM. In de informatiecampagne voor toeslagenouders zal discriminatie specifiek aan bod komen. Ook zoekt Van Huffelen naar een manier om dossiers van toeslaggerechtigden systematisch te "doorzoeken op mogelijke indicaties van discriminerend gebruik van nationaliteit". Zo hoopt ze te kunnen zien in welke dossiers discriminatie een rol heeft gespeeld.