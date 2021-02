Reddingsbrigades hebben vorig jaar een recordaantal van 306 reddingen verricht. Dat zijn er veel meer dan de 92 reddingen het jaar ervoor. De explosieve stijging lijkt samen te hangen met de reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie: afgelopen zomer kwamen veel Nederlanders naar de kust. Ook muien in zee speelden een rol.

In totaal moesten medewerkers van de reddingsbrigade 9.301 keer in actie komen in 2020. Het is het derde jaar op rij dat dit aantal steeg, meldt Reddingsbrigade Nederland maandag.

De reddingsorganisatie kreeg ook veel vaker dan in 2019 te maken met vermissingen. Vorig jaar herenigden lifeguards 1.127 kinderen met hun ouders of begeleiders, tegenover 841 goede aflopen in 2019.

Volgens de reddingsbrigade zorgde vooral de sterke stroming in zeemuien er afgelopen zomer voor dat recreanten veel vaker de zee in werden gesleurd. Vanwege de coronamaatregelen kozen veel meer Nederlanders voor een vakantie in eigen land. Hierdoor waren er ook veel meer mensen op het strand die onervaren waren met het zwemmen in zee.

Op sommige zomerdagen had de reddingsbrigade het zo druk dat zij op één dag tientallen mensen uit zee moest redden. Vrijwilligers draaiden overuren en hadden moeite om overzicht te houden op drukke stranddagen.

Reddingsbrigade Nederland wil er met het nieuwe programma 'Het strand veilig' voor zorgen dat iedereen de komende zomer veilig kan genieten van strand en zee in Nederland. Zo komt er onder andere meer aandacht voor de betekenis van strandvlaggen en zet de organisatie in op betere manieren om zwemmers en recreanten te bereiken met informatie.