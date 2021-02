Julio Poch heeft maandag met verbazing kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek van de commissie-Machielse. Een van de conclusies is dat de Nederlandse overheid juist heeft gehandeld als het gaat om de informatieverstrekking door het Openbaar Ministerie (OM) die leidde tot aanhouding van de geboren Argentijn.

Pochs advocaten Geert-Jan en Carry Knoops laten weten dat de civiele zaak tegen de Nederlandse overheid, die is aangespannen vanwege vermeend onrechtmatig overheidsoptreden, losstaat van dit onderzoek en zal doorgaan.

Poch werd in 2017 vrijgesproken van de verdenking dat hij als piloot zou hebben deelgenomen aan de zogenoemde dodenvluchten ten tijde van het Argentijnse militaire regime in de jaren zeventig. Tijdens deze vluchten werden tegenstanders van het bewind uit het vliegtuig gegooid.

Het was Nederland die deze verdenking onder aandacht bracht bij Argentinië. Met hulp van Nederland kon Poch in 2009 in Spanje worden aangehouden. Met dit land had Argentinië namelijk wel een uitleveringsbevel.

Volgens de commissie heeft de Nederlandse overheid juist gehandeld. Er was sprake van een serieuze verdenking en ook het verstrekken van Pochs vluchtgegevens, waardoor hij kon worden gearresteerd, was volgens de commissie geoorloofd. Er was dus geen sprake van een verkapte uitlevering.

Volgens Pochs advocaten zijn de conclusies onjuist

De advocaten van Poch laten in een reactie weten geen zicht te hebben gekregen op basis van welke stukken de commissie haar conclusies heeft getrokken.

Daarnaast zijn volgens de raadslieden "aantoonbaar onjuiste" en "onbegrijpelijke" conclusies getrokken. Zo zou uit onlangs gehouden verhoren juist wel zijn gebleken dat er sprake was van een verkapte uitlevering.

Ook verbaast het de advocaten dat hun cliënt niet is gehoord en dat er voor het onderzoek geen stukken zijn opgevraagd.

OM tevreden met uitkomsten

Het OM zegt in een reactie tevreden te zijn met de uitkomst van het rapport. Met name de constatering dat justitie rechtmatig heeft gehandeld en aan de verplichtingen heeft voldaan, is voor het OM belangrijk.

"Uit het rapport-Machielse blijkt dat het Openbaar Ministerie in deze zaak heeft gehandeld naar zowel de letter als de geest van de rechtshulprelatie met Argentinië, ondanks de zeer te betreuren gevolgen voor de heer Poch", aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.