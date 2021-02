In een varkensstal in het Gelderse Netterden is maandag een grote brand uitgebroken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat er ongeveer negenduizend varkens in de gebouwen stonden op het moment dat de brand uitbrak.

Een aantal varkens is gered, maar het is onduidelijk hoeveel er nog binnen staan.

Vermoedelijk bevindt de brand zich in het plafond. Het gaat om een complex met een aantal aan elkaar gebouwde schuren. In een van de schuren ontstond de brand.

De brandweer is druk bezig om het vuur in die schuur te blussen om zo te voorkomen dat de brand overslaat naar de andere schuren.