In een varkensstal in het Gelderse Netterden is maandag een grote brand uitgebroken. Na een aantal uur kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar de hulp kwam voor een onbekend aantal dieren te laat.

Het ging om een complex met een aantal aan elkaar gebouwde schuren. De brand was in een van de schuren ontstaan.

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de andere schuren. Vermoedelijk bevond de brand zich in het plafond.

De woordvoerder van de veiligheidsregio meldt aan Omroep Gelderland dat het overgrote deel van de in totaal negenduizend varkens de brand heeft overleefd.