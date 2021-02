Het verkeer heeft maandagochtend veel last van ijzel op de weg. Op veel wegen, vooral rond Amsterdam, hebben zich ongelukken voorgedaan die voor veel overlast en vertraging zorgen. Tegen 7.45 uur stond er meer dan 350 kilometer file en dat is voor het eerst in maanden. Het KNMI heeft voor zeven provincies code oranje afgegeven. De ANWB raadt iedereen af de weg op te gaan.

Volgens de ANWB concentreren de problemen zich rond 8.30 uur vooral rond Amsterdam. Op vrijwel alle wegen richting de hoofdstad staan lange files die meer dan een uur vertraging opleveren.

Het gaat om bijvoorbeeld de A10 van Zaanstad naar Amsterdam-Noord, de A9 bij Amstelveen voor het knooppunt Rottepolderplein en de A7 van Hoorn naar Zaanstad.

Het verkeer op de A6 van Lelystad naar Amsterdam staat vast over een lengte van 14 kilometer. Daar moeten automobilisten rekenen op twee uur extra reistijd.

Negentien auto's betrokken bij kettingbotsing op IJsselbrug

Een groot ongeluk op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem heeft tot zeker 6 kilometer file geleid. Op de IJsselbrug in de Gelderse plaats Westervoort deden zich twee kettingbotsingen voor, waarbij volgens Omroep Gelderland zeventien personenauto's en twee vrachtwagens tegen elkaar botsten. Enkele mensen raakten gewond.

Volgens Rijkswaterstaat zouden ook op de A5 en de A10 delen van de weg zijn afgesloten vanwege de ijzel.

68 Kettingbotsingen met negentien voertuigen bij Westervoort

Code oranje in zeven provincies, sneeuw in Groningen

In het noorden en midden van Nederland is in de nacht van zondag op maandag en maandagochtend kans op gladheid. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege "verraderlijke gladheid door ijzel".

In Groningen geldt code geel, omdat plaatselijk kans is op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw.

Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer 4 graden kan vriezen. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid maandag in de tweede helft van de ochtend.