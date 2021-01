De politie heeft vrijdagavond een negentienjarige Bosschenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen in Den Bosch en het plunderen van een winkel van Primera maandagavond, meldt de politie zondag. Daarnaast zijn nog eens drie andere verdachten opgepakt voor opruiing via sociale media.

Relschoppers richtten vorige week in meerdere Nederlandse gemeenten vernielingen aan. In Den Bosch werd onder meer een Primera zwaar beschadigd en deels leeggeroofd. Het ruïneren van de kantoorartikelenwinkel is min of meer symbool komen te staan voor de tientallen ondernemers in Nederland die de dupe waren van het avondklokgeweld. De verdachte uit Den Bosch zit nog vast. Hij wordt dinsdag voorgeleid.

Dit weekend hield de politie ook een achttienjarige Alkmaarder, een twintigjarige Haarlemmer en een 34-jarige Wassenaarder aan voor het oproepen tot ongeregeldheden en rellen op sociale media. De politie wist de mannen te identificeren na een digitaal onderzoek. De verdachte uit Haarlem zat in een Telegram-groep, waaraan zo'n vijfhonderd personen deelnamen.

De inwoner uit Wassenaar werd aangehouden toen hij zich op verzoek van de politie kwam melden. Hij had in teksten op sociale media opgeroepen om zondagavond samen te komen in Den Haag. Hij zit vast en wordt maandag voorgeleid, aldus de politie.

De afgelopen week zijn al enkele tientallen verdachten aangehouden die direct of indirect betrokken waren bij de avondklokrellen in Nederland. Enkele relschoppers zijn al veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen. De politie verwacht de komende dagen meer aanhoudingen te doen.