De mobiele eenheid (ME) van de politie heeft zondagmiddag ingegrepen bij een verboden demonstratie tegen de coronaregels rondom het Museumplein in Amsterdam. Dat gebeurde kort nadat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) een noodbevel had afgegeven. De politie hield 33 personen aan.

Na herhaaldelijke oproepen van de politie om te vertrekken, begon de ME rond 16.00 uur met een zogeheten schoonveegactie van het plein. De circa zeshonderd demonstranten vertrokken, voordat het tot een eventuele confrontatie met de ME kwam. Rond 16.30 uur was het plein nagenoeg leeg.

25 mensen werden opgepakt op het nabijgelegen Valeriusplein wegens het risico op verstoring van de openbare orde. Daarnaast zijn volgens de politie vier mensen aangehouden voor diverse feiten rondom het Museumplein onder wie een verdachte die naar een journalist schopte.

Verder controleerde de politie preventief diverse voertuigen op weg naar Amsterdam. In twee auto's vonden agenten een slagwapen en een taser. Hiervoor zijn in totaal vier inzittenden gearresteerd.

Honderden agenten waren zondagmiddag ingezet om het verboden protest in goede banen te leiden. Rondom het Museumplein stonden tientallen politiebusjes opgesteld. Ook stond een waterkanon paraat, maar dat hoefde niet te worden niet ingezet.

De betoging vond plaats op het Museumplein en het nabijgelegen Valeriusplein. Uit vrees dat daar voor de derde zondag op rij rellen zouden plaatsvinden heeft burgemeester Femke Halsema het Museumplein en de nabije omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

"Dit oogt als een demonstratie", liet de gemeente om 14.30 uur weten op Twitter. "Dat is niet toegestaan. Mensen staan te dicht op elkaar. Deze spontane demonstratie wordt door de driehoek ontbonden. Mensen worden nu aangesproken door de politie."