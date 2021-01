De Nationale Holocaust Herdenking is zondag in aangepaste vorm doorgegaan in het Amsterdamse Wertheimpark. Vanwege de coronamaatregelen was er dit keer geen publiek aanwezig. Ook de jaarlijkse stille tocht ging niet door.

In de aanloop naar de herdenking werden mensen verzocht niet naar het Wertheimpark te komen. De besloten bijeenkomst vond plaats bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz'. Er werden kransen gelegd en toespraken gehouden.

"Hoe langer het is geleden, hoe meer de grootste misdaad die de wereld gekend heeft op de achtergrond raakt", zei Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. "Je ziet dat bijvoorbeeld aan het gemak waarmee gebeurtenissen van vandaag de dag gelijk worden gesteld aan de misdaad van toen."

Grishaver legde zijn vergelijking met het heden verder uit. "Wij zijn rijk en gezegend dat we leven in een democratisch land. Het doet mij werkelijk pijn dat bij protesten tegen de coronamaatregelen mensen rondlopen met een gele ster op hun borst, dat vrije boeren zich vergelijken met het lot van de Joden tijdens de Holocaust.

"Wat voor zin heeft al onze educatie, ons herdenken, als je tijdens de recente rellen op straat gewoon weer 'kankerjoden' hoort schreeuwen? En als de nu rondwarende complottheorieën blijken te stoelen op aloude Jodenhaat en antisemitische verzinsels?"

Namenmonument wordt na de zomer onthuld

Grishaver wilde zijn toespraak "optimistisch" eindigen en wees op de vele projecten om jeugd en jongeren te blijven wijzen op de verschrikkingen van de oorlog. Ook kondigde hij aan dat na de zomer het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam wordt onthuld, met de 102.000 namen van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen maar nooit een graf kregen.

Ook Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib hield een toespraak. Ze stelde dat mensen moeten blijven luisteren naar de persoonlijke verhalen, "hoe pijnlijk ze ook zijn". De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema riep eveneens op de herinnering aan Auschwitz levend te houden. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) legden een krans namens de ministerraad.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog is dit jaar 76 jaar geleden, net als de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, dat bekendstaat als het internationale symbool van de Holocaust. De herdenking van de Holocaust vindt in Nederland elk jaar plaats op de laatste zondag van januari.