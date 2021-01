De politie heeft drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 22-jarige man uit Heiloo. De man werd in de nacht van zaterdag op zondag in een flat aan de Beneluxlaan gevonden.

De drie arrestanten zijn twee Heemskerkers van 21 en 28 jaar en een 22-jarige Amsterdammer.

Agenten vonden de dode Heemskerker in de flat nadat er rond 1.00 uur een melding was binnengekomen over een steekpartij.

"Iemand heeft ons gebeld en gezegd dat er een persoon op de grond lag die waarschijnlijk was neergestoken", zegt een politiewoordvoerder.

De meldkamer stuurde meerdere ambulances en een traumateam op de melding af. Het toegesnelde ambulancepersoneel moest echter voor de flat wachten op een sein van de politie dat het veilig was om naar binnen te gaan.

Agenten van een speciaal arrestatieteam gingen als eerste naar binnen om dat te controleren. Eenmaal ter plaatse bleek het slachtoffer op de gang van de flat te liggen en al aan zijn verwondingen te zijn overleden. Rond diezelfde tijd werden twee verdachten voor de flat aangehouden. Een derde werd ergens anders opgepakt.

Noot: In een eerder versie van dit artikel stond per abuis vermeld dat het slachtoffer uit Heemskerk kwam. Dit moest Heiloo zijn. Het artikel is aangepast.