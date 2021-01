De eerste officiële matige vorst sinds begin januari 2019 is een feit, meldt Weerplaza. In De Bilt was het zondagochtend om 7.30 uur -5,1 graden. Daarmee kwam een einde aan een recordperiode van 740 dagen zonder matige vorst.

Het Drentse Eelde was in de nacht van zaterdag op zondag de koudste plek in Nederland. Daar vroor het aan de grond liefst 10,4 graden.

Er is sprake van officiële matige vorst als de temperatuur in De Bilt onder -5 graden daalt. De laatste keer dat het matig vroor was op 21 januari 2019. Het werd toen -8,1 graden.

Tot dusver was de koudste temperatuur die deze winter in De Bilt werd gemeten -4,3 graden, op 9 januari.

Uiteindelijk heeft het 740 dagen op rij niet matig gevroren op het landelijk hoofdstation. Het vorige record was 662 dagen, van 1 april 2013 tot en met 22 januari 2015. De metingen in De Bilt begonnen in 1901.

Vlissingen kreeg het voor eerst in bijna twee jaar weer vorst. 729 dagen op rij kwam het in de Zeeuwse plaats niet tot vriestemperaturen, en dat is uniek. Afgelopen nacht daalde de temperatuur naar -1,1 graden en daarmee heeft het voor het eerst sinds 1 februari 2019 weer gevroren. Nooit bleef een plek in Nederland zo lang vorstloos, meldt Weeronline.