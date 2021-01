De politie wijst hondenbezitters er zaterdag op dat bij het bos Het Enzerinck in Vorden (Gelderland) meerdere gehaktballen met punaises erin zijn aangetroffen. Zeker één hond kreeg die prikkers binnen.

De politie in de gemeente Bronckhorst schrijft in een bericht op Facebook twee meldingen te hebben ontvangen over gehaktballen met gekleurde punaises in de omgeving van het bos.

De hond die punaises binnenkreeg, werd met spoed naar een dierenarts gebracht, die het dier liet braken. "Hierdoor heeft de hond het overleefd", schrijft de politie. "Dit had heel anders kunnen aflopen."

De politie roept mensen die dergelijke gehaktballen aantreffen op daar melding van te maken.