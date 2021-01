Weggebruikers moeten zaterdagochtend in het noorden van het land oppassen voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.

In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid weer. In het (uiterste) zuiden is er kans op soms winterse neerslag.

De rest van het land krijgt te maken met droge periodes en vooral in het noorden kan de zon gaan schijnen.

De temperatuur komt uit tussen de 1 tot 3 graden, maar door een matige noordoostenwind voelt het wel een stuk kouder aan.

