De 36-jarige Pim de V. L. is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het gebruiken van geweld tegen een ME'er tijdens de illegale demonstratie op het Museumplein op 17 januari. Daarnaast krijgt De V. L. een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar. Een foto van hoe de man een karatetrap uitdeelde richting een ME'er, werd veel gedeeld na de ongeregeldheden die dag.

De Amsterdamse politierechter acht hem schuldig aan openlijke geweldpleging, maar sprak hem vrij hij van een poging tot zware mishandeling.

Geweld tegen de politie is onacceptabel en ontoelaatbaar, en De V. L. was er duidelijk op uit om te rellen en geweld te gebruiken, betoogde de officier van justitie. Die eiste vijf maanden onvoorwaardelijke celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De advocaat van De V. L. vond dat een te zware eis en vond dat zijn cliënt door de wijdverspreide foto te veel de personificatie is geworden van de rellen op 17 januari. Ook zei hij dat zijn cliënt verantwoordelijkheid neemt voor zijn actie, onder meer omdat hij zichzelf aangaf bij de politie.

De rechter woog bij het bepalen van de strafmaat mee dat De V. L. drie schoolgaande kinderen heeft en zijn vrouw chronisch vermoeid is. De man moet meewerken aan toezicht van de reclassering en een behandeling tegen zijn agressie.

Verdachte handelde naar eigen zeggen 'impulsief'

De karatetrap raakte uiteindelijk niet de ME'er zelf, maar diens schild. Een foto van de 'flying kick' van de Almeerder werd in de media breed verspreid. Tijdens de zitting verklaarde de man dat het geven van de trap gebeurde in een vlaag van verstandsverbijstering.

"Het was een impulsieve handeling", aldus de verdachte, die naar de verboden demonstratie trok omdat hij zich naar eigen zeggen zorgen maakt over de maatschappij, over zijn drie kinderen en zijn vrouw. De man zei verder dat hij zich de afgelopen tijd gefrustreerd voelde door de coronamaatregelen en dat hij wat wil gaan doen aan zijn agressie.

Op 17 januari waren op het Museumplein 2.500 mensen bijeen, zowel betogers tegen de coronamaatregelen als relschoppers. Het liep uit op een heftige confrontatie tussen betogers en politie. Toen de actievoerders weigerden te vertrekken werd het plein schoongeveegd door de ME. Daarbij werden waterkanonnen ingezet. De V. L. is een van de (intussen) 144 verdachten die in verband met deze ongeregeldheden zijn opgepakt.