De politie maakt vrijdag bekend een groep verdachten te hebben aangehouden voor het opzetten van drugslabs waar crystal meth werd geproduceerd. De arrestaties volgen op het oprollen van vier labs eind vorig jaar.

Het gaat volgens de politie in Amsterdam om een internationaal opererende bende met aan het hoofd een zestigjarige Chileen en een veertigjarige Mexicaan.

Eerstgenoemde zou voornamelijk een faciliterende en organiserende rol hebben gespeeld. De Mexicaan was verantwoordelijk voor het product, de zeer verslavende crystal meth.

Crystal meth of methamfetamine wordt in Nederland niet op grote schaal gebruikt, maar de productie kan toch aantrekkelijk zijn vanwege de hogere winsten in het buitenland.

De arrestaties van de in totaal negen verdachten vonden op 12 januari plaats, maar zijn pas vrijdag bekendgemaakt. Een van de verdachten, een vrouw, is inmiddels op vrije voeten gesteld, maar is nog wel verdachte. Van een andere persoon is de hechtenis geschorst, de overige acht zitten nog vast.

Koks werden speciaal ingevlogen

De verdachten kwamen in beeld in een onderzoek naar een vermeende wapenhandelaar. Volgens de politie ontstond een beeld van "een georganiseerd crimineel verband dat zich bezighield met het opzetten en bemannen van crystalmethlabs en het op grote schaal fabriceren van deze drugs".

Mensen uit Midden- en Zuid-Amerika zouden zijn ingevlogen om de drugs te produceren. Omdat hier specialistische kennis voor nodig is, worden deze zogenoemde koks juist uit die landen gehaald.

De eerder genoemde drugslabs waar de organisatie verantwoordelijk voor zou zijn, werden eind 2020 in Vroomshoop, Baak, Westdorpe en het Belgische Poppel opgerold. Daarbij werden nog eens vijftien personen aangehouden.

Ondanks de arrestaties en het opdoeken van de labs, zou de organisatie verder zijn gegaan met de criminele activiteiten.