Voor de tweede dag op rij lijkt de avond zonder rellen en andere grote incidenten te verlopen. Net als woensdag zijn er gedurende de dag wel weer arrestaties verricht voor opruiing, een strafbaar feit waar de politie momenteel extra alert op is.

Enkele gemeenten namen donderdag noodmaatregelen uit angst voor ongeregeldheden. Waaronder Weert, waar de burgemeester vreesde voor ernstige wanordelijkheden, nadat eerder de politie de handen al vol had aan groepjes jongeren die de avondklok negeerden. Vooralsnog is het in de Limburgse stad en andere gemeenten die maatregelen hebben genomen rustig gebleven.

Wel werden er gedurende de dag weer meerdere mensen opgepakt voor opruiing. Een 21-jarige man uit Hoensbroek is aangehouden omdat hij volgens de politie berichten had verspreid met de oproep een politiebureau in brand te steken. Een 16-jarige jongen uit Tiel en een 21-jarige man uit de gemeente Buren werden opgepakt nadat zij via sociale media hadden opgeroepen om in Tiel te gaan rellen.

De zaak tegen de man uit Hoensbroek wordt vrijdag via supersnelrecht geregeld, maakte de politie bekend. De politie wijst erop dat opruiing strafbaar is en bij veroordeling een strafblad oplevert. Ook het delen van berichten op sociale media die aanzetten tot strafbare feiten valt onder opruiing.

Meerdere bij de rellen betrokken personen zijn al berecht via het snelrecht. Bij rechtbanken in Den Haag, Middelburg en Breda zijn woensdag cel- en taakstraffen opgelegd wegens bijvoorbeeld geweldsdelicten en/of opruiing.

Woensdagavond meer dan vijftig mensen opgepakt

Woensdagavond verliep de avond ook relatief rustig, maar toch werden er meer dan vijftig mensen opgepakt. De meeste arrestaties werden verricht voor het oproepen tot rellen.

Lokaal waren er wel incidenten. Zo is in Amsterdam een vuurwerkbom onder een geparkeerde politieauto ontploft. In Leiden werden drie tieners van vijftien en zestien jaar oud opgepakt omdat ze nitraten en wasbenzine op zak hadden.

De politie laat naar verwachting vrijdag weten hoe de donderdagavond verlopen is.