De politie heeft donderdag een tweede minderjarige jongen (15) aangehouden in verband met de brand in het theater van het Plaswijckpark in Rotterdam. Woensdagavond brandde het theatergebouw van het familiepretpark volledig af.

Details over de aanhouding heeft de politie nog niet gegeven. In de nacht van woensdag op donderdag pakte de politie al een veertienjarige verdachte thuis op. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Vlak nadat het theater in brand vloog, circuleerden beelden op internet van mensen die een brand aanstaken, mogelijk in het Plaswijckpark. Na het onderzoeken van die beelden wist de politie de veertienjarige verdachte op te sporen en aan te houden.

Door het rieten dak van het gebouw greep de brand snel om zich heen. De brandweer meldde al snel dat het gebouw niet meer te redden was. Voor zover bekend zijn er geen mensen of dieren gewond geraakt.

Kort na de brand werd een crowdfunding gestart voor het park. Donderdag rond 16.00 uur was er al 125.000 euro opgehaald.