Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan Den Bosch, waar hij met eigen ogen zag welke vernielingen de relschoppers deze week hebben aangericht in het centrum van de stad. Ook sprak hij met gedupeerde ondernemers.

De koning sprak met onder anderen de eigenaars van de vernielde Primera-winkel. De kantoorartikelenwinkel werd maandag net als talloze andere winkels in Den Bosch geplunderd door relschoppers. 52 verdachten zijn opgepakt.

Daarvoor sprak de koning in het stadhuis met burgemeester Jack Mikkers en vertegenwoordigers van onder meer de politie en het Openbaar Ministerie over de gebeurtenissen van maandagavond. Samen met Mikkers maakte hij daarna een wandeling door het stadscentrum.

Op enkele locaties ging Willem-Alexander in gesprek met getroffen ondernemers en omwonenden. Ook sprak hij met wijkagenten en ME'ers die tijdens de rellen dienst hadden en met schoonmakers die de stad na afloop weer opknapten.

Willem-Alexander belde woensdag al met de burgemeesters van Urk, Zwolle, Haarlem, Sittard-Geleen en Nijmegen over de rellen in hun gemeenten. Zij vertelden de koning over de ongeregeldheden waarmee ze te maken hebben sinds de invoering van de avondklok, zaterdagavond. Willem-Alexander sprak zijn waardering uit voor het werk van de politie en andere hulpverleners.

Dat deed hij eerder op woensdag ook al samen met koningin Máxima. Via Instagram bedankte het koningspaar woensdagochtend alle hulpverleners voor hun inzet. "Onder moeilijke omstandigheden doet u fantastisch werk!" Willem-Alexander en Máxima lieten weten mee te leven met ondernemers en andere getroffenen. "Samen komen wij hier doorheen!"