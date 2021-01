De voortvluchtige Gerel P. is donderdag door de rechtbank bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel wegens een dubbele moordpoging bij het Zuid-Hollandse Noordeloos in 2016. Volgens de rechtbank is hij "zeer precies en planmatig te werk gegaan".

De rechtbank noemt het wonderbaarlijk dat beide slachtoffers het hebben overleefd.

Een van de slachtoffers is door zijn hoofd geschoten, waarna nog drie keer op hem is geschoten. Het tweede slachtoffer is tweemaal levensbedreigend gewond geraakt door kogels toen hij probeerde weg te rennen.

"Alles was erop gericht om beide slachtoffers op een geschikte plaats en op het juiste moment om het leven te brengen. Hij heeft ze voor dood achtergelaten."

P. had ze beveiligde telefoon gegeven

De rechtbank zag genoeg bewijzen voor voorbedachte raad. P. had een van zijn slachtoffers enkele maanden eerder een beveiligde telefoon beschikbaar gesteld en een auto.

Op de bewuste afspraak in december had P. een van de Rotterdammers de opdracht gegeven zijn beste maat mee te nemen naar de Chilidreef in Utrecht. Onderweg moesten ze hun telefoons uitschakelen. Op de Chilidreef moesten ze hun telefoons in de auto achterlaten en in de Audi van P. stappen. Daarmee reden ze naar Noordeloos.

Eenmaal op de bestemming moesten beide mannen uitstappen. P. haalde zonder enige aanleiding een pistool tevoorschijn. Zijn motief is niet opgehelderd.

P. (37), een vermeende huurmoordenaar van Ridouan T., werd na de dubbele moordpoging op 1 maart 2017 opgepakt in Suriname. Op 12 maart van dat jaar wist hij echter uit de gevangenis te ontsnappen nadat hij een bewaker onder schot hield.