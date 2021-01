Rederij MSC heeft 3,4 miljoen euro betaald voor de afwikkeling van de schade als gevolg van het verlies van 342 containers door containerschip MSC Zoe. Het ministerie heeft na lang onderhandelen een akkoord bereikt met de rederij, laat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het schadebedrag is een aanvulling op de kosten die MSC zelf al maakte voor het opsporen van de verloren containers en het opruimen van de lading, waarvan een deel begin 2019 aanspoelde op de Waddeneilanden.

Met het schadebedrag draait MSC, die eerder al volledig verantwoordelijk werd gesteld voor alle schade, ook op voor de kosten die het Rijk en andere partijen hebben gemaakt in de periode na de ramp. Ook is een bedrag aan toekomstige kosten erbij inbegrepen, omdat verwacht wordt dat nog niet alle lading is geborgen.

Ongeveer 525.000 euro van het schadebedrag is voor onderzoek naar de milieuschade die de containerramp heeft veroorzaakt. Indien uit dat onderzoek blijkt dat er sprake is van dergelijke milieuschade, dan staat de verzekeraar van de rederij nog garant voor een bedrag van 7 miljoen euro, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Het containerschip MSC Zoe verloor op 1 en 2 januari 2019 in totaal 342 containers toen het boven de Waddeneilanden voer. Door het overboord slaan van de containers belandde 3 miljoen kilo aan lading in de Noordzee.