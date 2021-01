Nederland heeft zijn betaling aan een VN-ontwikkelingsorganisatie deels opgeschort vanwege corruptie rond een project in Rusland dat was gefinancierd met geld van de organisatie. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag na onderzoek van onderzoeksjournalistiekplatform Investico en dagblad Trouw.

Het gaat om de United Nations Development Programme (UNDP), waar Nederland jaarlijks 30 miljoen euro aan bijdraagt. Van die bijdrage wordt 10 miljoen euro voorlopig niet uitbetaald.

De aanleiding daarvoor is een investering in Rusland, waarmee de uitstoot van broeikasgassen moest worden verminderd. In 2018 ving Nederland signalen op dat er van de projecten weinig was terechtgekomen. Projecten werden gegund aan kennissen en familie van Russen die toezicht moesten houden op de juiste besteding van het geld, schrijven Investico en Trouw.

Rapporteurs die onderzoek moesten doen, werden door Rusland tegengewerkt, waar de UNDP niet tegen optrad. Met een melding van een klokkenluider werd binnen het UNDP ook weinig gedaan, zeggen bronnen bij de VN tegen het dagblad.

Samen met een aantal andere donorlanden drong Nederland aan op een onderzoek. Dat kwam er uiteindelijk, maar in november werd de Nederlandse betaling deels stopgezet. In december werd het onderzoek afgerond. De uitkomsten daarvan worden nu bestudeerd, aldus een woordvoerder van minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Wanneer het ministerie een oordeel velt over de resultaten, kon hij nog niet zeggen.