De dag begint donderdag bewolkt en vanuit het zuiden gaat het stevig regenen. De neerslag trekt langzaam naar het noorden toe en neemt daarbij iets af in activiteit.

In het zuidwesten komt in de ochtend plaatselijk dichte mist voor. In het uiterste noordoosten kan donderdag nog wat natte sneeuw vallen.

De temperatuurverschillen zijn groot: het wordt zo'n 2 of 3 graden in Groningen en in het zuiden kan het kwik oplopen tot 11 graden.

Vrijdag gaat het opnieuw regenen. In het noordoosten is daarbij wederom kans op sneeuw.

