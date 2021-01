Een theater in het Rotterdamse pretpark Plaswijckpark is woensdagavond uitgebrand. De politie heeft een minderjarige aangehouden op verdenking van brandstichting.

De brand brak in de loop van de avond uit. Door het rieten dak van het gebouw greep het vuur snel om zich heen. Rond 21.30 uur was de brand onder controle.

Op internet circuleert een filmpje waarin te zien is dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Na onderzoek van die beelden wist de politie de verdachte op te sporen en aan te houden.

Plaswijckpark is een binnen- en buitenspeeltuin en ligt in Hillegersberg, in het noorden van Rotterdam.

Het park zegt op Facebook te worden overspoeld met steunbetuigingen. "Daar zijn wij jullie erg dankbaar voor." In het theatergebouw was onder meer een horecagelegenheid gevestigd. "Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen en de dieren zijn in veiligheid gebracht. We zullen jullie, wanneer er meer duidelijkheid is, natuurlijk een update geven."

Kort na de brand werd een crowdfundingactie gestart voor het park. Via die weg was donderdag rond 7.00 uur al bijna 37.000 euro verzameld.