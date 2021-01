In het Rotterdamse pretpark Plaswijckpark is woensdagavond een brand uitgebroken in een theater. Het gebouw is niet meer te redden, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brand brak in de loop van de avond uit. Door het rieten dak van het gebouw greep het vuur snel om zich heen. Rond 21.30 uur was de brand onder controle.

Volgens de woordvoerder waren voor zover bekend geen mensen in het gebouw. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Op internet circuleert een filmpje waarin mogelijk sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt deze beelden.

Plaswijckpark is een binnen- en buitenspeeltuin en ligt in het noorden van Rotterdam, in Hillegersberg.