De vijfde avond met de avondklok verloopt tot nu toe relatief rustig, zegt politiechef Willem Woelders in Nieuwsuur. Volgens hem komt dat onder meer doordat er veel blauw op straat is en mensen die opruiende berichten hebben verspreid, door de politie zijn opgepakt.

"We kunnen gelukkig zeggen dat het op dit moment rustig is", aldus Woelders. "We hebben nog wel een aantal groepen links en rechts op straat gezien, maar die worden gelijk aangesproken door collega's."

Uit angst voor rellen zagen verschillende gemeenten zich woensdag genoodzaakt om noodbevelen of noodverordeningen af te kondigen, waaronder Haarlem, Drachten, Vlaardingen, Heerlen en Harderwijk. In al deze gemeenten lijkt de avond echter rustig te verlopen. Ook in steden waar het de afgelopen dagen onrustig was, zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, zijn geen grote incidenten gemeld.

Volgens Woelders heeft de relatieve rust te maken met een combinatie van factoren. Zo is er op het moment veel politie op de been. "De politie treedt actief op als mensen dingen doen die niet kunnen of we dat vermoeden hebben."

"En wat denk ik ook heel belangrijk is: we zien op sociale media nog steeds heel veel berichten en daar acteren we op. Enerzijds om te onderkennen waar iets gebeurt, maar ik kan u melden dat wij vandaag al een man of twintig hebben aangehouden die vanuit huis deze opruiing deden."

Politie verricht aanhoudingen om opruiing

Woensdag is onder anderen een minderjarige jongen uit Zuidhorn (Groningen) aangehouden omdat hij in een chatgroep opriep benzine mee te nemen naar de stad Groningen en winkels te plunderen. De chatgroep, met 425 leden, is uit de lucht gehaald.

In Drachten werden een man van negentien en een minderjarige opgepakt die volgens de politie opriepen om in Drachten te gaan rellen. Een jongen van zeventien jaar uit Oosterhout is aangehouden omdat hij zou hebben opgeroepen tot geweld.

Ook in Harderwijk zijn twee personen aangehouden, één voor opruiing en de ander had een mes bij zich. In Utrecht zijn eveneens twee mannen van 20 en 23 aangehouden. Zij riepen op sociale media op tot rellen in de stad.