De 46-jarige Bryan H. is woensdag vanwege openlijk geweld tijdens rellen op het Museumplein in Amsterdam veroordeeld tot negentig dagen cel, waarvan zestig voorwaardelijk, en behandeling voor zijn middelengebruik. De rechtbank achtte maatwerk van toepassing op de zwakbegaafde H., die bij een lange gevangenisstraf zijn baan en woning zou verliezen. Ook in andere zaken werden cel- en taakstraffen opgelegd.

Volgens H. was hij zondag 17 januari met vrienden op weg naar een woning van een van hen om naar een wedstrijd van Ajax te kijken, dat toen tegen Feyenoord speelde. Ze belandden op het Museumplein en negeerden de politie die opriep om te vertrekken.

H. was onder invloed van drank en drugs toen hij op het gras van het Museumplein stond. Opgezweept door de personen om hem heen gooide de man twee keer met stenen, die rakelings over de hoofden van de mobiele eenheid (ME) vlogen. Zijn vrienden waren toen al vertrokken.

De man bekende met stenen te hebben gegooid en verklaarde zijn gedrag als gevolg van een soort machtsgevoel. "Ik voelde me sterk, een leger, een machtigheid", aldus H., die volgens zijn advocaat een IQ van 57 heeft. "Later besefte ik dat het fout was wat ik had gedaan."

80 ME veegt pleinen in Amsterdam en Eindhoven leeg

Officier wilde met strafeis signaal afgeven

De officier van justitie vond dat er een signaal moest worden afgegeven en refereerde aan het forse geweld tegen de politie op die zondag en het spoor van vernieling dat werd achtergelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een celstraf van zes maanden, waarvan één voorwaardelijk.

Dat de man zijn woning zou verliezen, was volgens justitie voor rekening van de man. De rechter dacht daar anders over en zag het belang in van het behouden van de woning die H. door zorginstelling Cordaan is toegewezen. Bij een celstraf van langer dan zeven weken zou hij die kwijtraken.

De rechter oordeelde "dat gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de man maatwerk op zijn plaats is". "Deze straf voldoet aan afstraffen, voorkomen door behandeling en afdoening" door het laten betalen van 500 euro voor de schade.

OM laat beslag op rekeningen leggen

Tegelijkertijd met de zitting in Amsterdam liet het OM in Den Bosch weten dat er inmiddels beslag is gelegd op diverse bankrekeningen en meerdere auto's van verdachten van de rellen in Den Bosch van maandagavond.

Snelrechters in Den Haag, Middelburg en Breda legden woensdag cel- en taakstraffen op aan mensen die wegens betrokkenheid bij de avondklokrellen zijn opgepakt. De gepleegde delicten varieerden van het plegen van geweld tot opruiing.