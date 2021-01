De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen woensdag celstraffen van zes jaar opgelegd wegens het runnen van een illegaal homobordeel en seksuele uitbuiting van minderjarige jongens.

"De mannen hebben de menselijke waardigheid en de persoonlijke vrijheid van de jongens ernstig aangetast", concludeert de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste respectievelijk tien en acht jaar cel plus tbs tegen Romeo A. en Nico L. Beiden zijn al eerder veroordeeld voor vergelijkbare zedenzaken. Dat de opgelegde straffen lager zijn uitgevallen dan de eis van het OM, komt omdat de rechtbank niet alle feiten bewezen acht en wil dat de beide mannen binnen "een aanvaardbare termijn" worden behandeld.

De mannen runden gedurende een periode van zeker twee jaar tussen 2017 en 2019 vanuit hun flats in Utrecht een homobordeel. Ze stelden de jongens of mannen in de gelegenheid om klanten in hun woning in Utrecht te ontvangen. Ook werden de jongemannen naar klanten toe gebracht, zelfs in het buitenland.

De slachtoffers waren over het algemeen kwetsbaar en makkelijk beïnvloedbaar en werden via het internet benaderd. Voordat ze aan het 'werk' werden gezet, moesten ze onder het mom van een proefdate seks hebben met A. of L.

Beelden en foto's hiervan werden gebruikt voor een profiel op Boys4u, een website voor gayescorts. De expliciete beelden zijn in sommige gevallen beoordeeld als kinderporno, omdat het om minderjarige slachtoffers ging.