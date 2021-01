Een zeventienjarige jongen heeft woensdag bij de rechtbank in Breda twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd gekregen voor het doodsteken van zijn vijftienjarige ex-vriendin Megan in de zomer van 2019. Het is de maximale straf die aan een minderjarige kan worden opgelegd.

Het meisje werd op de eerste schooldag na de vakantie door de jongen omgebracht in haar ouderlijk huis. Ze stierf ter plekke.

De tiener had verklaard dat hij handelde uit zelfverdediging omdat Megan hem had aangevallen en "maar bleef aanvallen". Dit is verworpen door de rechter, omdat bij het tienermeisje tientallen steekwonden zijn aangetroffen, maar de verdachte amper letsel had.

Daarbij is op de telefoon van de jongen een notitie gevonden waarin stond dat hij "het mes niet moest vergeten". Het is onduidelijk gebleven wat het motief achter de steekpartij was. De twee hadden eerder een relatie, volgens de rechtbank was de verdachte "haar eerste grote liefde". Hij was na het einde van de relatie nog altijd welkom in de woning.

'Ouders hebben alleen nog maar herinnering'

"Het enige wat de ouders nog hebben, is de herinnering aan Megan", zo houdt de rechtbank de verdachte voor. "Ze hebben geen kind meer, geen ouderrol meer om te vervullen." Het wordt hem aangerekend dat hij het meisje ombracht in een voor haar vertrouwde omgeving en haar achterliet "op de koude keukenvloer".

Deskundigen hebben geadviseerd de jongen een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) op te leggen, en de rechtbank volgt dit advies. Hij wordt gezien als verminderd toerekeningsvatbaar vanwege complexe psychische problematiek. "Er moet bij hem sprake zijn geweest van enorme boosheid en agressie", zo zegt de rechtbank.

De behandeling van de zaak heeft vanwege de leeftijd van de verdachte achter gesloten deuren plaatsgevonden. De rechtbank heeft er wel voor gekozen de uitspraak te livestreamen, waarbij de verdachte niet te horen of te zien was.