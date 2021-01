De dag begint bewolkt en landinwaarts valt nog enige tijd sneeuw. In de loop van de ochtend stopt het met sneeuwen en breekt soms de zon door.

In de ochtend is er in het oosten en noordoosten kans op gladheid door sneeuwval. Later op de dag verdwijnt die gladheid weer.

Het wordt woensdag zo'n 4 tot 6 graden bij een matige wind. In de avond en nacht koelt het in het noorden af tot rond het vriespunt. Het zuiden van het land krijgt te maken met bewolking en regen.

