Bij een brand in een gezondheidscentrum in Wilp (Gelderland) is in de nacht van dinsdag op woensdag één persoon om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis overgebracht, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland via Twitter.

De middelbrand brak rond 2.30 uur uit in een kamer op de begane grond van Zozijn, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Op dat moment bevonden zich meerdere personen in de kamer.

De brandweer rukte uit met meerdere voertuigen. Reanimatie van een van de slachtoffers mocht niet meer baten. Twee personen konden ter plekke door de hulpdiensten worden behandeld. Rond 3.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.