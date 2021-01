De Nederlandse politie overweegt de hulp in te schakelen van de mobiele eenheden uit buurlanden België en Duitsland. Die kunnen onder aansturing van de nationale politie worden ingezet bij nieuwe rellen, zegt politiechef Willem Woelders dinsdagavond bij Op1.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in die uitzending dat de ME wordt opgeschaald. Dit omdat de afgelopen dagen is gebleken dat er veel vraag was naar inzet door de ME, terwijl die niet overal tegelijk kon zijn.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch liet maandagavond, nadat relschoppers zijn stad hadden vernield en geplunderd, weten een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de inzet van de politie en de Mobiele Eenheid (ME). Volgens hem duurde het erg lang voordat die beschikbaar was om te helpen bij de rellen.

De ME was volgens Mikkers namelijk ook actief in andere steden, zoals Helmond, Oss en Eindhoven. Hierdoor moest Den Bosch wachten.

Woelders zei bij Op1 dat dinsdag al is opgeschaald, maar tevens verkend wordt of bijstand uit het buitenland mogelijk is. Hij wees erop dat Nederlandse ME-eenheden ook wel eens in het buitenland optreden.

Voetbalsupporters wilden politie assisteren

Verschillende supportersgroepen van voetbalclubs boden dinsdagavond aan om de politie te assisteren in het beveiligen van hun steden.

Grapperhaus zegt dinsdag in Op1 het te waarderen als burgers zich uitspreken tegen rellen en plunderingen, maar benadrukt dat de taak van ordehandhaving bij de politie en marechaussee liggen. "De avondklok geldt voor iedereen", zegt Grapperhaus. Ook voor supporters die de politie willen bijstaan.

Politiechef Woelders zei in het programma dat vooraf met sommige supportersclubs duidelijke afspraken waren gemaakt. Ook hij benadrukte dat de supporters tot 21.00 uur op straat hun mening mogen geven en dat ze altijd informatie met de politie kunnen delen, maar daar houdt hun rol volgens hem op.