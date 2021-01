Er hing dinsdag opnieuw een gespannen sfeer in steden vanwege de angst voor rellen tegen de avondklok. Tientallen gemeenten namen dan ook maatregelen, maar uiteindelijk bleef het op de meeste plaatsen relatief rustig. In Rotterdam en de Amsterdamse wijk Osdorp moest wel door de mobiele eenheid (ME) worden ingegrepen.

De eerste arrestaties van de avond werden in Gouda verricht. Elf mensen die wilden gaan rellen werden ingerekend door de politie, waarna het verder rustig bleef in de stad.

In het centrum van Rotterdam en Rotterdam-Zuid werden 33 mensen aangehouden voor onder meer samenscholing. De politie was massaal in de stad aanwezig na de explosieve rellen van maandag.

In Breda verrichte de politie in totaal zes aanhoudingen. Buiten wat kleinere opstootjes, bleef het daar verder rustig.

Een woordvoerder van de politie Rotterdam laat aan Radio Rijnmond weten dat het dinsdag rustiger was door de maximale inzet van de politie. "We zijn vanaf het begin gaan waarschuwen, we stonden in verbinding met iedereen. De ME was altijd in de buurt, in de schaduw van de collega's op straat. Die konden meteen ingrijpen als dat nodig was en dat is gebeurd op drie plaatsen."

In de Amsterdamse wijk Osdorp moest ook door de ME worden ingegrepen. Een grote groep jonge mannen en jongens hadden zich verzameld en staken vuurwerk af. De ME trad op door charges uit te voeren, waarna de meeste relschoppers afdropen en de rust terugkeerde.

Verschillende gemeenten lieten eerder op dinsdag weten maatregelen te nemen tegen relschoppers. In onder meer Den Bosch, Eindhoven, Haarlem, Breda, Maastricht, Leiden, Sittard-Geleen, Beek, Zaltbommel, Stein, Echt-Susteren, Almelo, Oosterhout en Capelle aan den IJssel werden noodbevelen of noodverordeningen afgekondigd.

Voetbalsupporters vormen front tegen relschoppers

Opvallend aan de rellen op dinsdag was dat supporters van voetbalclubs in toenemende mate een front vormen tegen relschoppers. Ze staan niet toe dat de rellende jongeren de stad vernielen of winkels plunderen, laten ze via hun eigen kanalen weten.

In Maastricht lieten vele honderden supporters van MVV dinsdagavond met een mars zien de stad te willen beschermen. Ook in Den Bosch lieten honderden voetbalsupporters zich horen tegen de relschoppers.