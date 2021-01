Bij een praktijk voor fysiotherapie in Gorinchem is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus vastgesteld. Het is de eerste uitbraak van die variant in Nederland, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid dinsdag.

Zeker achttien medewerkers en cliënten van de praktijk zijn positief getest op het coronavirus. Bij enkele testmonsters is de Zuid-Afrikaanse variant aangetroffen. De GGD begint een "uitgebreid en gericht" onderzoek rond de praktijk om vast te stellen of meer mensen de mutatie hebben opgelopen.

De praktijk is momenteel gesloten. Alle patiënten en medewerkers worden geïnformeerd.

Zowel de Britse als de Zuid-Afrikaanse coronavariant van het virus lijkt zich sneller te verspreiden dan het oorspronkelijke virus. De Zuid-Afrikaanse variant, zo genoemd omdat hij voor het eerst werd vastgesteld in Zuid-Afrika, is ook opgedoken in andere landen, waaronder Oostenrijk, Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

Het RIVM meldde dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers dat de Zuid-Afrikaanse virusmutatie in heel Nederland veertien keer was aangetroffen. Het is niet duidelijk of de uitbraak in Gorinchem al deels was meegerekend. NU.nl kon het gezondheidsinstituut nog niet bereiken.

Moderna meldde maandag dat het door de farmaceut ontwikkelde vaccin minder bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant dan verwacht. Nederland zette deze week de eerste prikken met het Moderna-vaccin. De farmaceut verwacht dat het ontwikkelde middel alsnog voldoende bescherming biedt tegen alle ontdekte virusmutaties.