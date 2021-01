Ook in Maastricht voetbalsupporters op de been

In Maastricht trekt, net als in Den Bosch, een grote groep voetbalsupporters door de stad. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de Angel-Side, supporters van voetbalclub MVV.



De groep stond rond 19.30 uur een tijdlang voor het station. Van daaruit liepen ze de stad in.



De supportersgroep van MVV liet eerder weten op te zullen treden tegen relschoppers. De optocht is live te volgen via de Facebook-pagina Wat is loos in Mestreech? (Wat is gaande in Maastricht?). Meer dan 22.000 mensen volgen de livestream.