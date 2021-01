Relatief rustig in Rotterdam

De politie Rotterdam laat aan Radio Rijnmond weten dat het relatief rustig is in de stad. "De ME is wel ingezet, maar niet zozeer voor charges. Ze hebben geen bestormingen gedaan op linie. Ze hebben vooral ingegrepen op het overtreden van de avondklok en samenscholen", laat een woordvoerder weten. "Dat heeft bij elkaar 33 arrestanten opgeleverd, in Rotterdam-Zuid en Rotterdam-West."



"Het is momenteel redelijk rustig, durf ik wel te zeggen. Zeker vergeleken met maandag. Dat komt door de maximale inzet van de politie. We zijn vanaf het begin gaan waarschuwen, we stonden in verbinding met iedereen. De ME was altijd in de buurt, in de schaduw van de collega's op straat. Die konden meteen ingrijpen als dat nodig was, en dat is dus ook gebeurd op drie plaatsen."



"Dat heeft effect gehad. De groepen die iets van plan waren, die lastig wilden worden, die zijn weggegaan. Maar we zijn nog steeds in de buurt. De ME rijdt hier ook nog rond. We zijn nog steeds paraat en kijken wat het gaat worden. We hopen dat het zo rustig blijft."