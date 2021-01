Politie krijgt veel tips over mogelijke rellen

De politie krijgt veel meldingen binnen van mensen over mogelijke rellen. Volgens een woordvoerster van de korpsleiding wordt er massaal informatie gedeeld, onder meer via een speciaal formulier op de website van de politie. Ook delen mensen foto's en filmpjes van relschoppers, evenals schermafbeeldingen van aankondigingen van ongeregeldheden.



De politie riep gisteren al op vooral gebruik te maken van het formulier, aangezien de telefoonlijnen druk bezet waren. Volgens de woordvoerster is zowel gisteren als vandaag hier volop gebruik van gemaakt.



Verder monitort de politie ook zelf online waar wordt opgeroepen tot rellen. "We houden dat zeker in de gaten en zijn ook aanwezig op dat soort platforms", zegt de woordvoerster. Over hoe serieus de politie lijstjes neemt met plaatsen waar mogelijk zal worden gereld, zei ze dat deze worden beoordeeld door deskundigen en meegenomen in de risicoanalyse.